屏東環保局天羅地網攔查結合科技執法 查獲非法棄置達上千件

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屏東縣環保局鐵腕推動「天羅地網攔查行動及科技執法」專案，展現驚人的稽查量能。

▲屏東縣環保局鐵腕推動「天羅地網攔查行動及科技執法」專案，展現驚人的稽查量能。

屏東縣環保局鐵腕推動「天羅地網攔查行動及科技執法」專案，近三年半來，情節重大的刑事不法棄置案移送達上百件，當場查扣五十輛犯罪機具，而運用科技執法查獲的棄置廢棄物行為更高達一千兩百多件，展現驚人的稽查量能。

屏東縣環保局稽查員的生活，往往在夜深人靜、萬家燈火俱滅時才剛開始，執勤時間是不定時、非固定且沒日沒夜；他們深入偏僻荒野、忍受蚊蟲叮咬、與荷槍實彈的警方在深夜進行高風險的埋伏與攔查，甚至數次上演驚險的驅車追捕。

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屏東縣環保局近年來展現鐵腕執法決心，推動「天羅地網攔查行動及科技執法」專案，徹底翻轉過往「被動受理檢舉」的傳統行政模式，改以「主動出擊、境外阻絕」為核心策略。

自一一二年起至今年五月中旬，環保局與警察局聯手強勢攔查曳引車等運輸車輛高達七百部，其中，情節重大、依法移送法辦的刑事案件達一百零九件，並當場查扣五十二輛犯罪機具，直接重創違法業者的生財工具！至於，運用科技執法精準查獲的任意棄置廢棄物行為，則驚人地高達一千兩百餘件。

環保局自一一五年起創新導入「AI智能判讀系統」，在全縣二十五處棄置熱區布建五十支AI辨識監控系統；另外，屏東縣府成功爭取到環境部八百萬元補助，全面增建「智慧圍籬系統」，全縣達二十一處防護網，打造讓犯罪集團插翅難飛的智慧防護網。