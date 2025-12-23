屏東環保局科技全日監控 今年查獲露天燃燒案近500件

屏東環保局運用科技全日監控，今年查獲露天燃燒案近500件。（記者毛莉翻攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣政府環保局為維護空氣品質並守護縣民健康，全面強化露天燃燒科技執法力度，今年至今查獲的露天燃燒案近500件，每件均依法處以1,200元至10萬元罰款。

屏縣環保局表示，露天燃燒廢棄物所產生的煙霧不僅嚴重影響空氣品質、威脅周邊居民的呼吸道健康，未控制燃燒的火勢更會影響行車安全，甚至引發火災涉及公共危險。為防制露天燃燒，屏東環保局已佈建2套制高點AI偵煙系統，再搭配無人機(UAV)及全時無休輪班稽查人員，同時加強假日、夜間及民眾舉報熱點稽查頻率，嚴密監視查察之下，露天燃燒案件絕難以遁形。

環保局指出表示，民眾生活產出之少量廢棄物，經分類打包後直接送交清潔隊，若有較大量的農業廢棄物，可自行載運至屏縣9處農廢集中場暫置(其中6處提供農膜暫置)，或撥打本縣免費代清運專線08-7361441，經環保局派員現勘確認後安排清運。

另外，屏縣亦提供現地破碎補助，農業木質廢棄物經破碎後翻耕入土，尚可促進農地健康、增加土地肥分。屏東縣政府提供的多元化農業廢棄物妥善處理方案，呼籲農民可多加利用，真的沒有焚燒廢棄物之必要。

環保局提醒民眾，若有發現露天燃燒違法行為，可提供相關照片、影片或其他資訊(車牌、門牌及座標等)，撥打24小時公害檢舉專線0800-066666，或上環保局網站線上陳情，環保局可透過地籍、車籍、戶籍及監視器畫面等，找出燃燒行為人。而農民若有農廢處理諮詢需求，請於上班時間撥打專線：08-7361441。讓我們共同守護屏東的清新空氣，留給後代子孫更健康、更宜居的環境。