屏東環保局鐵腕執行「天羅地網」 稽查量能驚人

屏東環保局鐵腕執行「天羅地網」，展現驚人的稽查量能。（屏東縣政府環保局提供）

（另開新視窗）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣政府環境保護局近年來展現鐵腕執法決心，推動「天羅地網攔查行動及科技執法」專案，自112年起至115年5月中旬，環保局與警察局聯手強勢攔查曳引車等運輸車輛高達707部，其中情節重大、依法移送法辦的刑事案件達109件，並當場查扣52輛犯罪機具，直接重創違法業者的生財工具！此外，運用科技執法精準查獲的任意棄置廢棄物行為更驚人地高達1,209件，展現驚人的稽查量能。

環保局稽查科科長王奕軒分享了幾起驚心動魄的真實案例：114年7月某日凌晨，高屏溪大洲堤防漆黑一片，環保局接獲非法回填通報。環保稽查人員立即前往突擊，現場不法犯嫌一見到稽查人員隨即棄車往夜幕中狂奔逃逸。面對黑夜、蚊蟲與極度的身心疲憊，同仁沒有絲毫鬆懈與放棄，堅持「查緝到底」，硬是在荒涼的堤防邊埋伏堅守到天亮。當曙光初露、以為風頭已過的犯嫌返回現場時，當場被守候一整夜、雙眼通紅的稽查人員來個迎面痛擊！稽查員隨即透過車斗殘留物進行嚴謹比對，成功聯繫保七總隊聲請拘票逮捕犯嫌並依法查扣機具，全案移送法辦。

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不法集團的犯罪手法更是層出不窮，除了曾有嫌犯貼心幫車輛「戴口罩」噴黑遮蔽車牌，或利用「千層派」手法在廢棄物上鋪乾淨土方以掩人耳目外，更有集團偽造合法文件企圖過關。114年8月某日晚間，環保局與警方在國道10號里港交流道執行聯合攔查，攔獲一部載滿土方的曳引車，司機神色自若地拿出隨車證明文件供查核。但在夜風中，稽查人員敏銳地察覺到車斗散發出異樣的油污氣味，稽查人員深入查證，赫然發現文件上填寫的最終收容土資場早已停工！當場戳破偽造文件的謊言，經採樣送驗，確認載運物質為超標的「汙泥事業廢棄物」，當場扣車並將嫌犯移送法辦，成功在國道閘口前禦敵於縣境之外。

更有甚者，不法集團會利用「假農民、真棄污」的合法糖衣來包裝犯罪。屏東市某領有合法肥料登記證的事業單位，長期假藉肥料施灌名義，實則非法棄置未經處理的食品污泥，臭氣熏天。環保局同仁與保七總隊及屏東地檢署檢察官合作，展開長達一個多月的科技監控與數據分析，詳實掌握其出車規律。於114年9月某日清晨，天剛微亮，稽查人員與保七總隊拂曉出擊攔截清晨出廠的車輛，並對廠區發動全面搜索，在扎實鐵證前突破業者心防，瓦解了這條長期偽裝的犯罪網絡。

縣長周春米表示，環保犯罪具備高機動性與隱蔽性，為突破人力與地域限制，屏東縣政府環保局不斷精進科技執法。以往偏遠地區常遭不法集團以「即挖、即填、即覆土」方式快閃傾倒，環保局自115年起創新導入「AI智能判讀系統」，在全縣25處棄置熱區布建50支AI辨識監控系統，一旦發現可疑黑牌車、異常傾倒行為，系統便會即時告警、主動通報，讓科技執法再進化。

此外，屏東縣更成功爭取到環境部800萬元補助，全面增建「智慧圍籬系統」。將既有的5處智慧圍籬一口氣擴增增建16處，達到全縣21處防護網。未來將結合雲端資料庫、物聯網及車辨系統擴大執行異常車輛偵測，只要偵測到異常清運車輛的軌跡，科技網絡就會主動通報，打造讓犯罪集團插翅難飛的智慧防護網。

周春米由衷感嘆，環保稽查人員經常犧牲假期，在深更半夜接到通報就要從溫暖的被窩爬起來，摸黑趕往現場。面對惡劣的環境與不法之徒，背後的心酸與危險，家人難免擔憂，箇中辛酸絕非一般朝九晚五的上班族所能想像。期盼社會大眾在看見美麗環境的同時，也能給予這群沒日沒夜、默默付出的環保稽查同仁更多的鼓勵、支持與掌聲。同時也嚴正警告不法集團，屏東不是犯罪天堂，環警檢合擊加上全時AI監控，切勿以身試法，挑戰屏東縣政府守護家鄉淨土的鋼鐵決心！