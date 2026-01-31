屏東男上班途中遭怪手壓死！癌妻與三子女頓失依靠 縣府急設專戶救助

屏東縣社會處到該戶關懷訪視，提供援助。（屏東縣府提供）

屏東縣萬巒鄉28日發生一起奪命事故，一名43歲孫姓男騎士上班途中，被拖車上固定不當滑落的怪手砸中，送醫後仍不治。令人心痛的是，他是家中唯一經濟支柱，罹癌妻子及3名未成年子女瞬間失去依靠，生活陷入困境。屏東縣政府已緊急成立救助專戶，盼各界伸出援手。

怪手為何滑落？意外是否能避免？

警方調查，28日上午7時許，28歲劉姓男子駕駛拖車載運怪手準備上山施工，疑因綁繩未確實固定，轉彎時怪手突然翻落，重擊對向騎車上班的孫姓男子。孫妻接到消息後衝到現場，但丈夫已被送往醫院搶救，傷重身亡，她聽到噩耗當場崩潰。

一家五口全靠他 如今該怎麼辦？

孫男與妻子育有3名子女，分別就讀高一、小六、小一。妻子罹患血癌無法工作，全家生活開銷靠孫男在酒廠上班來支撐，事故讓家庭失去經濟支柱。

屏東縣社會處表示，孫家為低收入戶，已即刻啟動社工訪視與社福介入，協助急難慰問、保險給付、喪葬處理及心理支持等服務，也將持續照顧未成年子女生活。

經家屬同意，縣府已開設「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案捐款專戶，由社會救助金管理委員會監督，採信託方式確保善款透明運用。

捐款方式（即日起至2月28日）

縣府呼籲社會大眾共同伸援，協助突遭巨變的家庭走過難關。若有相關諮詢事宜亦可聯絡屏東縣府社會處社會救助科08-7320415分機5392、5373、5335、5408。

