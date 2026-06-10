屏東男不滿超速遭罰1400元 怒砸測速照相機遭送辦

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屏東縣內埔鄉壽比路段因車禍頻傳，警方設置測速照相機加強取締，不料一名60多歲潘姓男子日前因超速收到1400元罰單，竟在騎車行經該路段時情緒失控，隨手拿起路邊石頭砸毀測速照相機。警方獲報後展開調查，9日通知潘男到案說明，訊後依毀損公物罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

屏東男不滿超速遭罰，怒砸測速照相機遭送辦。（圖／翻攝畫面，下同）

警方指出，被砸毀的測速照相機去年7月才新設，設備成本約165萬元，雖然主機未受損，但外部防彈玻璃當場碎裂，初估維修費約1.5萬元，後續將依法向潘男追討修繕費用。潘男到案後則懊悔表示，一時衝動才會犯下錯誤行為。

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內埔警分局表示，壽比路段為屏東科技大學學生及附近居民重要通行道路，去年共發生156件交通事故，多數為機車事故，因此警方評估後設置測速設備加強速度管理。今年截至目前已取締2219件違規案件，其中5月單月就開出552件罰單，希望藉此降低事故發生率、維護用路安全。

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