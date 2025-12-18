屏東男債留千萬「人間蒸發」拋家棄子20年 子女判免扶養

拋家棄子，也無法獲得原諒！屏東一名男子長期離家、遊手好閒，四處借貸近千萬元供自己花用後人間蒸發，留下龐大債務由妻子與2名子女承擔。法院日前裁定，准許其子女免除對父親的扶養義務。

阿強對家庭不負責任與家人失去聯繫近20年，還拋下千萬債務，子女長大後獲裁定免扶養。（圖／pexels）

屏東男子（化名阿強）於1981年2月22日與妻子小美（化名）結婚，婚後育有2名子女。然而，阿強婚後對家庭漠不關心，長期未歸家，從未負擔任何家庭生活費用，2名子女完全由母親獨力扶養長大。

更可惡的是，阿強明知自己無清償能力，仍恣意四處借錢來花，造成家人長期活在被討債的恐懼中。裁定書指出，小美與子女不得不疲於奔命，到處籌措資金清償將近千萬元的債務，全家身心承受莫大壓力。

廣告 廣告

阿強與小美於2008年7月17日辦理離婚後，便與家人失去聯繫近20年。2名兒子成年後，向法院提出訴請，要求免除對父親的扶養義務。他們表示，父親不僅未盡扶養責任，還讓他們在成長過程中承受缺乏父愛的苦楚，加上家中因積欠龐大債務導致生活困難，嚴重影響他們的身心發展。

在審理過程中，阿強出庭時坦承確實長期離家在外，對於子女申請免除扶養義務一事表示沒有意見。法官綜合相關證據後認為，阿強無正當理由漠不關心家庭，不僅未提供父愛及所需資源照顧子女，更恣意四處借貸後消失無蹤，留下龐大債務由家人清償，因此裁定子女免除對父親的扶養義務請求有理由，應予准許。

延伸閱讀

藍白提案移請監察院彈劾 卓榮泰稱願面對：依循憲政體制好好談

立院司委會要求彈劾卓榮泰 監察院：如收陳情依法處理

國民黨砲轟「清德宗」變法還唱「雙簧」 賴清德想君主立憲嗎？