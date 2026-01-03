屏東男子駕車自撞先回家「處理傷勢」逾1小時回現場 警方：「未依規定處置」

【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／屏東報導】屏東市機場南路今（3）日凌晨發生1起自撞交通事故，警方到場勘查發現疑似1輛自小客車失控撞擊停放路邊的3輛車，但現場未見肇事駕駛。案發大約1小時後，1名37歲楊姓男子現身自稱駕車肇事，楊男並表示係先返家處理傷勢後，主動返回現場說明。

屏東一名男子駕車肇事後先步行回家處理傷勢，隔了約1小時才回現場向警方供述肇事。翻攝畫面

屏東分局表示，依相關影像及事證比對，確認楊男為肇事自小客車駕駛。經實施檢測，無酒、毒駕情事，初步研判為精神不濟所致，全案已依法處理。

警方抵達車禍現場調查處理。翻攝畫面

屏東分局表示，本案駕駛人於肇事當下先行離去，雖事後主動返回現場，其行為是否構成行政違規，仍須待事故處理人員進一步分析研判。​若經認定其當下行為確實違反《道路交通管理處罰條例》第 62 條規定，屬「肇事後未依規定處置」之行政違規事實，依法得處新臺幣 1000 元以上 3000 元以下罰鍰，嚴重者並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。

警方到場調查處理。翻攝畫面

屏東分局呼籲，駕駛人應留意自身精神狀況，切勿疲勞駕駛；若發生事故，應留於現場報警處置並配合調查，以維護當事人權益。

