屏東男孩勇闖南韓演藝圈！學長眼紅亂控「人品差騙感情」他告贏了

社會中心／洪正達報導

南韓前台籍練習生吳宸宇過去赴韓發展期間，因表現突出備受各界看好，沒想到吳宸宇的高中學長許男，卻於2024年間在社群平台Threads指控吳宸宇「騙感情」、「人品差」，吳宸宇於是提告許男侵害個人隱私，案經高雄地院審理後，依《個資法》判處3個月徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，許男為吳宸宇的高中學長，畢業後即失聯，吳宸宇2024年因緣際會前往南韓發展，沒想到卻引起許男忌妒，於是在社群平台上抨擊吳男「都沒有人說他嗎...他人品很差，騙感情的都出來了，他把別人弄到吃藥抑鬱症，就是我覺得他沒有那個資格當愛豆，憑什麼可以過得光鮮亮麗卻把別人的人生毀掉」文末還PO出吳宸宇照片，指涉相當明顯，

後來吳宸宇得知後委請律師提告，案經高雄地院審理後，法官認為演藝人員取藝名目的是為保護個人隱私，避免私事遭到曝光，但許男除揭露真名還PO照片，已毀損他人名譽並侵犯個資、隱私，審酌許男認罪，依涉犯《個資法》判處3個月徒刑，得易科罰金，可上訴，

據了解，吳宸宇出生在屏東車城鄉，靠著個人努力，大學休學後先服役，再前往南韓參加選秀試鏡，並參與《Project 7》節目演出，由於聲線自帶療癒效果，以IU的《Love wins all》這首歌獲得關注，再因長相帥氣被當成寶藏男孩，並準備以SWEET:CH團體出道，只不過在今年2月間因健康因素與經紀公司解約。

