屏東男孩憑IU夯曲爆紅 「在韓選秀被造謠毀掉」 提告結果出爐

出身台灣屏東車城的吳宸宇過去遠赴南韓參加選秀節目《Project 7》，並憑藉IU（李知恩）夯曲〈Love wins all〉獲得高人氣，卻沒想到星路備受看好時，高中學長被爆料吳宸宇騙感情、人品差，讓吳宸宇憤而提告，如今法院審理結果，確定學長造謠，依《個資法》判處3個月徒刑，得易科罰金，可上訴。

吳宸宇的許姓高中學長在去年學秀期間，在Threads上發文指控寫下：「都沒有人說他嗎...他人品很差，騙感情的都出來了，他把別人弄到吃藥抑鬱症，就是我覺得他沒有那個資格當愛豆，憑什麼她可以過得光鮮亮麗卻把別人的人生毀掉」，還附上了照片，讓吳宸宇選擇提告。

高雄地方法院審理後，指出演藝人員通常以藝名來保護個人隱私，避免過往與公益無關的私事被揭露，而許姓男子發文揭露真名還附上照片，損毀他人名譽也不法揭露個人隱私資訊，考量到許男坦承犯行，因此依照《個人資料保護法》判處有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

事實上，吳宸宇出身屏東車城，因懷有星夢，在大學休學服役後就前往南韓試鏡，並成功出演了選秀節目《Project 7》，療癒歌聲和帥氣外型本被看好，但被潑髒水難免受影響，本來預計以SWEET:CH出道，不過在今年2月因身體狀況和公司解約，現在他也直接在IG表明沒有經紀公司。

