屏東男對女騎士潑廢水 受害人恐慌報警嫌犯落網

▲屏東警分局逮捕涉嫌隨機對女騎士潑灑廢水的吳姓男子。

張文計畫性隨機殺人事件，引發全國警方對群聚活動與車站的維安警戒！屏東一名男子涉嫌對停等紅燈的女騎士遭潑一般廢水，立被依違反社維法送辦。

一名蔡姓女子表示，十九日上午七時許，騎乘機車在潮州鎮戎祥路與民治路口停等紅燈，當下突然聞到極度惡臭味道；因為冬天衣服外套很厚，完全沒有察覺到被噴灑不明液體。

蔡女下班後，決定調行車紀錄器，想確認身上髒污到底怎麼來的，才發現被噴灑不明液體；當下雙手發抖、心悸、恐慌、害怕，嚇得眼淚掉下來，在家人陪同下，就近向萬丹派出所報案，且「看完北捷事件後恐懼感更加劇」！

屏東警分局經調閱監視器畫面並鎖定特定對象，二十一日逮捕涉案的四十五歲吳姓男子，全案依違反社會秩序維護法偵辦，並對吳男嚴厲告誡，強調絕不容許任何危害社會安寧的惡作劇或違法行為。

警方指出，液體為一般廢水，非屬有害或危險物質，未對民眾身體造成傷害；吳男供稱因為工作壓力而隨機潑灑。