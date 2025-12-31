屏東男拒檢衝撞偵防車 警開42槍逮人搜出槍毒

屏東東港分局警方緝捕嫌犯，總共開了42槍，其中，手持烏茲衝鋒槍的偵查隊長葉憲威一個人就開了20槍。（圖：東港分局提供）

屏東縣東港分局警方昨天（30日）持拘票拘提一名李姓男子，男子不但拒捕，還開車衝撞警方偵防車，員警總共開了42槍回擊，破窗將李姓男子逮捕，過程中造成偵查隊長在內3名員警受傷，幸好傷勢都不嚴重，警方隨後也在嫌犯車上和住處分別搜出槍支和毒品。（溫蘭魁報導）

屏東東港分局偵辦槍砲案件時，發現35歲的李姓男子持有槍械，並曾經有2次，男子一看到警察就加速逃跑，偵查隊長葉憲威說，警方30日上午持拘票前往拘提時，在南州鄉發現李姓男子的蹤影，於是展開追捕，專案小組一路追到沒有人的牧場，並用偵防車擋住出入口，李姓男子先是衝撞偵防車，後來又在牧場內高速打轉，最後是撞上牆壁和樹木，撞壞車頭無法動彈，10多名身穿防彈背心的員警立即破窗將他逮捕：「下車！撞碎了！撞碎了！」

李姓男子開車衝撞偵防車，最後不敵優勢警力，遭到壓制逮捕。（圖：東港分局提供）

緝捕的過程中，員警總共開了42槍，其中，手持烏茲衝鋒槍的隊長葉憲威一個人就開了大約20槍：「開了42槍，烏茲的20發，昨天那個烏茲是我帶的。」

人抓到了，但隊長和一名員警破窗時手被玻璃割傷，一名分駐所員警被嫌犯掉落的汽車保險桿砸傷，縫了5針，幸好都沒有大礙，警方後來也分別在嫌犯車上和住處搜出手槍、魚槍和依托咪酯等毒品，偵訊後移送屏東地檢署偵辦。

