屏東男普發一萬遭盜領 前妻涉案仍被送辦

屏東縣發生首起普發一萬元盜領案，里港警分局迅速偵破（示意圖）。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉發生全縣首宗盜領普發一萬元案件，警方調查發現，嫌犯是陳姓被害人的前妻，依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

里港警分局指出，家住鹽埔鄉的陳姓男子，日前兩次至郵局欲領取政府普發一萬元現金，均被告知該筆金額已遭不詳人士從提款機取走，於是向警方報案。

里港警分局說，該案為屏東縣首起普發一萬元盜領案，獲報後相當重視，立即函文財政部確認該筆金額係以郵局金融卡於台新銀行的ＡＴＭ所領出，復向該銀行查詢，確認遭盜領時間、地點為某家二十四小時連鎖超商加盟店，警方旋即調閱相關影像，查出盜領嫌犯為陳男的蘇姓前妻。

陳男表示，其郵局金融卡一直由前妻保管，且因久未使用帳戶被管制，以為無法由金融卡領取普發一萬元，才會前往郵局臨櫃領現；陳男在得知係前妻盜領後，不願提出告訴，但所犯罪名為非告訴乃論罪，全案警方仍依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。