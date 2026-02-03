屏東男毒駕闖紅燈遭攔竄逃 持武士刀恫嚇警被逮送辦

（中央社記者黃郁菁屏東縣3日電）屏東44歲洪姓男子今天下午在恆春南灣路段闖紅燈，遭警攔停卻棄車逃逸，還持武士刀恫嚇員警，所幸支援警力到場後繳械就逮、無人傷。洪男為毒品通緝犯且毒駕，警詢後送辦。

屏東縣警察局恆春分局偵查隊副隊長林文謙接受媒體聯訪表示，分局員警今天下午4時許，在恆春鎮南灣路段發現一男子騎乘機車闖紅燈，遂尾隨在後並於南灣路與仁愛巷口將他攔停；此男趁隙從隨身背包內取出已開鋒武士刀恫嚇，同仁立即呼叫支援。經查證身分後發現，44歲洪男是屏東人，且因毒品案判刑17年。

警方提供影片可見，洪男拒絕配合員警，棄車後不顧來車從安全島往馬路中間衝，隨後跌坐在地，仍手握武士刀。員警持槍對峙並呼叫支援，洪男眼見不敵支援警力，才丟棄刀具就逮。

恆春警分局表示，洪男現場坦承施用毒品安非他命及依托咪酯，且有駕駛行為，經他同意採集唾液初篩，初步檢驗呈安非他命陽性反應，涉嫌毒駕行為。警方查扣毒品安非他命1包、已使用依托咪酯煙彈4個、電子煙2個、毒品吸食器1個、藥鏟1個及已開鋒武士刀1把等物。

恆春警分局表示，洪男涉嫌毒品、毒品通緝、毒駕、妨害公務、槍砲彈藥刀械管制條例等案，全案將於警詢後，依法移送屏東地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1150203