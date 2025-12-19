屏東男涉槍毒案遭判9年逃亡 刑事局恆春逮通緝犯

（中央社記者洪學廣高雄19日電）屏東潘姓男子民國110年因涉運毒384公斤愷他命及持槍，遭判刑9年定讞。但他拒不入監被檢方發布通緝，藏匿墾丁山區，刑事局南打中心循線於恆春逮捕，解送歸案服刑。

屏東縣警察局與刑事局、海巡等單位在屏東地檢署指揮下，民國110年10月在屏東滿州鄉查獲384公斤愷他命走私，初估可供38萬4000人次施用，惡行重大，檢方偵結起訴41歲潘男等10名嫌犯，其中潘男因涉及運毒和槍砲等罪，遭判刑9年定讞。

刑事局南部打擊犯罪中心今天上午指出，由於潘男遭判刑定讞後拒不入監執行，遭屏東地檢署發布通緝在案，今年6月又涉及1起詐欺案拒不到案，再遭台中地檢署發布通緝，為警政署通令全國各警察機關加強查緝的「緝逃專案」查緝對象。

潘男近年間又陸續涉及槍砲、國家公園管理法、加重竊盜等多起刑案，遭各警察機關移送法辦，已嚴重危害社會治安，為避免潘男重複實施犯罪，南打中心便與屏東縣警局刑事警察大隊科偵隊共組專案小組合力偵辦。

專案小組發現，潘男心思縝密，警覺性極高，除長期不使用通訊設備，出入皆由熟識友人接駁載送，並經常更換藏匿處所躲避警方查緝，如察覺警方跟監或其他風吹草動情事，便會躲避於墾丁一帶山區內避風頭，大幅提升專案小組查緝難度。

經專案小組不眠不休長期跟監蒐證，掌握潘男動態作息後，今年10月13日持屏東地方法院搜索票，在屏東縣恆春鎮一間旅社內成功緝捕到案，訊後解送屏東地檢署歸案入監服刑。（編輯：林恕暉）1141219