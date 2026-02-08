屏東男清晨駕車翻覆！ 整輛車騰空撞停車驚悚畫面曝光

屏東男駕車撞停車騰空翻覆。（圖 ／翻攝畫面）

屏東縣麟洛鄉中正路於7日清晨6時許發生一起驚險車禍，1名33歲王姓男子疑似精神不濟，駕駛轎車沿中正路由北向南行駛時，突然偏離車道，直接衝撞路邊停放的車輛，導致整輛車瞬間騰空翻覆，車身四輪朝天倒在馬路上，場面相當驚悚。

事發當時，後方停放的轎車車尾遭猛烈撞擊，左側車體嚴重凹陷，後方玻璃碎裂散落一地，目擊民眾表示，整個過程來得極快，幾乎無法反應，場面讓人心驚膽顫。警方接獲報案後迅速派員到場處理，並將王男送醫救治。所幸王男僅受輕傷，無生命危險，初步酒測值為0，排除酒駕因素。

警方指出，肇事原因初步研判為王男精神不濟或疲勞駕駛，但詳細事故原因仍需進一步釐清。警方同時提醒，清晨或深夜時段，駕駛人因休息不足、注意力不集中而發生事故的風險較高，用路人應特別減速慢行，保持安全車距，並避免疲勞駕駛，以保障自身及他人的行車安全。

這起事故也引發民眾對路邊停車安全的關注，尤其是在清晨或交通量較低的路段，若駕駛精神不濟，一旦偏移車道，可能造成無辜車輛損壞，甚至引發連鎖碰撞事故，事故影像曝光後，也讓不少網友留言表示「整輛車像飛起來一樣，太嚇人了」，呼籲所有駕駛人要特別注意清晨駕駛安全。

