屏東男溜蟒蛇「遭纏脖咬臉」跌倒濺血 路人嚇傻報警「他身上有蛇」

屏東男子溜蟒蛇，反遭勒脖跌倒濺血。讀者提供



會不會太驚悚！屏東九如鄉今天（12／11）發生蟒蛇濺血意外。一名家住附近的26歲林姓男子，帶著飼養的寵物蛇球蟒，趁著天氣好外出溜蛇，沒想到他走到九如郵局前，球蟒發狂突然纏繞脖子，甚至越勒越緊，林男疑似呼吸困難、重心不穩往後摔倒在地，當場濺血。路過民眾嚇壞趕緊報警稱，「他身上有蛇」！

目擊民眾表示，這一名26歲林姓男子，把寵物蟒蛇繞在自己的脖子上外出溜蛇，疑似纏繞太緊，蟒蛇還疑似咬到他的臉，導致他跌倒撞到後腦勺，當場濺血。路人目睹後趕快報案並叫救護車，將男子送醫，頭部有外傷意識清醒。

路人看到蟒蛇十分害怕，但因為沒有其他工具，也只能遠遠在一旁看著蟒蛇動向，最後消防人員到場後，利用捕蛇夾才協助捉起。

據了解，這不是林男第一次被自家蟒蛇所傷，他在今年9月也曾因遭自家蛇咬傷送醫，這已是第二次因寵物蛇意外住院。

