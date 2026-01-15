屏東男獸性大發 性侵未成年親妹！遭父制止急報案

一名男子試圖性侵親妹妹。（示意圖／翻攝自pexels）





屏東縣恆春鎮一名男子阿輝（化名），在案發時已年滿18歲，竟企圖對未滿14歲的妹妹小琳（化名）強制性交，父親制止後立即報警，如今判決曝光，阿輝最終判處有期徒刑1年10個月，宣告緩刑4年。

判決書指出，2024年12月15日上午，阿輝見未滿14歲的妹妹小琳獨自在房間裡玩手機，竟心生歹念，脫去褲子企圖對她強制性交，幸好父親即時出現並制止，才沒有性侵得逞。

父親大義滅親報案

事發後，小琳父親隨即到恆春警分局墾丁派出所報案，將兒子依法送辦，偵查及審理期間，阿輝始終坦承犯行。妹妹小琳也表達願意原諒哥哥，並向法官表示希望給予被告一個機會。

法官審理後認為，阿輝在案發時已年滿18歲，且明知妹妹未滿14歲，性自主意識尚未發展成熟，竟仍企圖對其強制性交未遂，行為實不可取。然考量阿輝坦承犯行、獲得妹妹原諒，且無前科，最終依《刑法》「對未滿十四歲之女子犯強制性交未遂罪」，判處有期徒刑1年10個月，同時諭知緩刑4年，緩刑期間需付保護管束，並應接受6場法治教育課程。全案可上訴。

