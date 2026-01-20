屏東男疑嫌鄰居鳥太吵 闖民宅殺害4隻鸚鵡遭逮送辦

（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東張姓男子疑嫌鄰居飼養鸚鵡太吵，昨天闖民宅殺害4隻鸚鵡，警方循線逮人，依侵入、毀損等罪嫌送辦；殺害動物涉動保法規，可處2年以下有期徒刑，併科20萬以上罰金。

屏東縣警察局屏東分局長治分駐所副所長鄒彥正今天接受媒體聯訪表示，昨天接獲民眾報案，有人未經同意侵入他的土地，並殺害所飼養鸚鵡；獲報後展開調查，隨即調閱周邊監視器畫面，並鎖定涉案33歲張男，已查緝到案。

鄒彥正說，在案發現場查扣1把刀具，依侵入住宅、毀損及恐嚇等罪嫌，依法移送偵辦。

廣告 廣告

警方調查，遭殺害4隻鸚鵡中，目前僅找到1隻鸚鵡屍體，查扣的刀具上也沒有血跡，研判為徒手犯案；有關殺害動物部分，也將依動物保護法相關規定通報主管機關辦理。

屏東縣政府農業處動保科說明，將帶回鸚鵡屍體，釐清是否為刀刃或其他方式致死，屬實可依違反動物保護法移送屏東地檢署偵辦，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。（編輯：陳仁華）1150120