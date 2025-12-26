屏東男社群喊「丟煙霧彈不揪」 涉恐嚇公眾遭拘提、10萬交保

吳男社群發文恐嚇言論遭送辦，檢諭知10萬元交保。（翻攝自Google Maps）

1219事件後社會氛圍高度緊繃，網路上出現許多帶有恐嚇意味的發言，警方網路巡邏時發現，一名吳姓男子以匿名帳號發表「丟煙霧彈不揪」等言論，今（26日）將人拘提到案，移送屏東地檢署複訊後，檢方諭知10萬元交保，並限制住居。

嘉義縣警察局刑事警察大隊於例行網路巡查時，發現一個匿名帳號在Threads發布「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」言論，認為足以引發不安，隨即立案調查。

經科技偵查與數位鑑識分析，警方鎖定原PO身分為設籍屏東的吳姓男子，專案小組於今日前往屏東縣佳冬鄉，依法將吳男拘提到案，並查扣相關證物，同時通報平台下架相關內容，全案依涉嫌恐嚇公眾等罪嫌移送偵辦。

屏東地檢署複訊後，諭知吳男以10萬元交保，並限制住居，須定期向指定的派出所報到。

