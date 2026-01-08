屏東男糾紛後蓄意開車撞堂兄 依殺人未遂送辦

（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東縣陳姓男子與堂兄存有嫌隙，昨晚趁堂兄步行時開車大力撞擊，造成堂兄腦震盪，目前仍在醫院治療。警方將陳嫌等2人查緝到案，詢後依殺人未遂罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣政府警察局屏東分局今天發布訊息表示，7日晚間9時許接獲通報，屏東市自由路段發生交通事故。初步了解，20歲陳姓主嫌與30歲陳姓被害人為堂兄弟，均經營餐飲業，雙方先前因消費糾紛起口角、心生嫌隙，陳嫌遂駕自小客車對堂兄蓄意衝撞。

屏東分局指出，陳嫌衝撞後又拿球棒獨自下車，不過並未動手。車上另有一名李姓犯嫌，衝突過程均未下車。被害人經路人報案後送醫，傷勢為腦震盪及手腳擦挫傷，持續在醫院診治。

屏東分局表示，獲報後即成立專案小組，調閱沿線監視器畫面並保全相關證據。專案小組於第一時間將陳嫌及李嫌查緝到案，並對涉案車輛實施查扣及鑑識採證。經鑑識人員針對車輛撞擊跡證進行比對，確保犯罪證據保全完備，全案訊後依殺人未遂罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。

警方提供影像顯示，陳嫌駕車自被害人背後撞擊並拖行，肇事車輛引擎蓋明顯凹陷，足見撞擊力道猛烈。（編輯：張雅淨）1150108