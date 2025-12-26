屏東男網傳「丟煙霧彈」 嘉縣警逮人送辦

屏東吳姓男子在網路社群平台發表「丟煙霧彈」等文字訊息遭警方查獲送辦／陳致愷翻攝





近日「張文隨機攻擊事件」引發全台不安，掀起網路「模仿效應」，屏東吳姓男子20日在網路社群平台發表「丟煙霧彈」等文字訊息，遭嘉義縣刑大科偵隊網路巡邏時查獲，經報請屏東地檢署檢察官指揮，25日持拘票將吳男拘提到案，依恐嚇公眾等罪嫌送辦，檢察官諭知10萬元交保，並限制住居。

嘉義縣警局指出，該局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊網路巡邏時，發現一匿名帳號在社群平台「Threads」發表：「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」等模仿犯罪之恐嚇公眾言論。

廣告 廣告

為避免引發群眾恐慌及可能的模仿行為，警方在查出該帳號屬於屏東吳姓男子所有，立即通報屏東縣刑警大隊科偵隊共組專案小組，並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組除同步通報平台下架該不法文章，更利用數位鑑識、科技偵查技術鎖定吳嫌真實身分動向，25日持檢察官簽發之拘票將其拘提到案，查扣相關證物，後續將釐清犯罪事實及動機。

檢察官今(26)日訊問後，認被告涉犯刑法第151條恐嚇公眾等罪嫌，諭知被告交保新臺幣10萬元，限制住居，定期向指定之派出所報到，並禁止散布恐嚇公眾之言論。

警方表示，吳嫌之行為涉嫌觸犯《刑法》第 151 條「恐嚇公眾罪」及153條「煽惑他人犯罪」，最高可處二年以下有期徒刑。並強調，任何人在網路公開平台發表有關暴力模仿、或針對特定公共場域進行恐嚇之言論，不論是否具備實際執行意圖，只要足以造成大眾不安與危害公安，絕非言論自由保障的範圍，警方定當從嚴從速究辦。

嘉義縣警察局呼籲，重大治安事件發生後，社會處於高度敏感期，民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態散布恐嚇言論。相關單位將持續保持密切合作，利用科技偵查方法嚴密巡查網路動態，絕不容許有心人士挑戰法治底線。

屏東吳姓男子在網路社群平台發表「丟煙霧彈」等文字訊息／陳致愷翻攝

更多新聞推薦

● 總統公布藍白版「反年改」法案生效 卓揆：副署生效，即刻送請大法官解釋