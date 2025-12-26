屏東男網路發文丟煙霧彈不揪遭拘提 10萬元交保

（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）屏東縣吳姓男子於台北市隨機攻擊事件發生隔日凌晨，在社群平台發文「丟煙霧彈不揪」等語，遭專案小組拘提到案。屏檢今天訊後依恐嚇公眾等罪嫌，諭知新台幣10萬元交保。

台北市19日發生隨機攻擊事件，導致包含犯嫌在內共4人死亡，事後網路上出現數則恐嚇言論。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，防範恐怖攻擊應變小組日前獲報，吳姓男子涉嫌在社群平台Threads發表恐嚇公眾言論，旋即指派專責檢察官指揮嘉義縣警察局刑事警察大隊、屏東縣政府警察局刑事警察大隊等單位從速偵辦。

廣告 廣告

屏檢指出，年約19至20歲的吳男，20日凌晨1時許在屏東縣住處，經由網路設備登入社群平台，發表內容含有「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」等文字訊息，以加害生命、身體之事恐嚇公眾。

屏檢表示，經專案小組連日蒐證與清查、過濾相關事證後，持檢察官核發拘票，昨天拘提吳男到案。檢察官今天訊問後，認吳男涉犯刑法恐嚇公眾等罪嫌，諭知10萬元交保、限制住居，定期向指定派出所報到，並禁止散布恐嚇公眾言論。

屏檢提及，防範恐怖攻擊應變小組對於發表恐嚇公眾言論情事，力求嚴查速辦，呼籲民眾不發送、不轉傳。（編輯：李錫璋）1141226