屏東男縱火奪2命、揚言「殺警、殺全家」！今無期徒刑定讞 死者家屬：失望

即時中心／温芸萱報導

屏東一名22歲許姓男子，2023年因刺青店預約糾紛縱火燒店，造成黃姓老闆夫婦雙亡，案發後還揚言出獄要殺人全家和警察。一審時依殺人等罪判處無期徒刑，高等法院高雄分院二審維持原判，最高法院今（9）日駁回檢辯雙方上訴，全案定讞。死者家屬對未判死刑感到失望，痛批殺害兩人卻僅判無期徒刑，難以接受這樣的結果，對司法結果感到無奈與無言。

屏東二十二歲許姓男子，三年前因與刺青店發生預約糾紛，竟縱火焚燒店面，造成黃姓老闆夫婦雙亡。案發後，許男遭收押期間，甚至揚言「出獄要殺他全家、殺警察」，言行震驚社會。屏東地方法院國民法庭一審依殺人、放火等罪，判處許男無期徒刑，高等法院高雄分院二審維持原判；最高法院今日駁回檢辯雙方上訴，維持原判「無期徒刑」，全案定讞。

對於判決結果，死者家屬難掩失望情緒。家屬表示，當初同樣提出上訴，盼司法能給出更符合社會期待的結果，但最終仍遭駁回。家屬認為，許男奪走兩條人命，手段殘忍，卻未被判處死刑，對司法體制感到無奈與失望。

死者家屬痛批，司法審理過程中，一直期待能獲得一個公平、公正的交代，如今判決結果仍維持無期徒刑，讓他們難以接受。家屬表示，只希望加害者能得到應有的懲罰，但面對判決定讞，心中充滿失落，也對司法感到無言。

