屏東男自首「2年前掐死人」！警搜山找不到 高大成建議2招：否則只好通靈

屏東墾丁一名22歲蔡姓男子7日晚間前往枋寮派出所自首，供稱自己2023年10月因債務糾紛，在南投名間鄉一處民宅與57歲劉姓婦人爆發衝突，一時氣憤下徒手將人掐死，事後再將屍體載往彰化縣山區棄置。然而，警方依照蔡男指述帶他到現場搜尋，卻遍尋不著遺體，案情始終無法突破。

警方指出，蔡男為台中霧峰人，近年在墾丁打工，他與劉姓婦人確有金錢往來；死者兒子去年（2024）1月曾通報母親失蹤，案件一直懸而未解。蔡男兩年後突然自首，警方研判與其長期心理壓力、良心不安有關。不過，因他表示已「忘記確切棄屍位置」，專案小組連日搜山始終無所獲，使案件偵查陷入瓶頸。

知名法醫高大成今（12/9）日受訪表示，案件最關鍵就是「必須找到遺體」，除非像過去罕見案例，現場能以血量推估足以致死，否則沒有屍體，很難認定犯罪事實。

高大成說明，事件已過兩年，以環境狀況推估，屍體若存在恐已腐化僅剩白骨，但衣物應仍可保留，從骨頭或衣物殘留的DNA、創傷痕跡仍能協助釐清死因。因此他建議警方擴大範圍，並出動警犬搜尋山坡轉角等偏僻位置，否則「就要找能通靈的人了」。

專案小組指出，依犯罪心理推測，一般棄屍多選在深夜、偏僻處，且會找能快速遮蔽視線的山路轉角。但目前無論在南投、彰化等疑似地點皆未找到任何遺骸與跡證，不排除凶嫌記錯地點，或刻意模糊資訊。警方也不排除需比對歷史監視器與通聯紀錄，釐清凶嫌行車動線、是否有人協助或指點。

目前全案依殺人罪方向調查，待找到遺體後，才能釐清真正死因及犯罪事實。

