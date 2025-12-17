屏東男自首「2年前殺人」 警拜土地公 隔天尋獲白骨

屏東警方去拜拜，拜完隔天終於在彰化芬園鄉虹禧橋下尋獲白骨遺體。（圖／東森新聞）





南投縣一名22歲蔡姓男子，月初在屏東自首，聲稱因為財務糾紛勒斃59歲劉姓女子，將遺體棄置在彰化山區，案情一度陷入膠著。屏東警方去拜拜，拜完隔天終於在彰化芬園鄉虹禧橋下尋獲白骨遺體。但當地居民議論紛紛，離棄屍地點僅100公尺的伍豐橋還有2名女子魂斷此處，詭異巧合令人不寒而慄。

大批員警來到屏東車城的福安宮參拜，因為2年前的殺人案，案情陷入膠著，結果拜完隔天就真的破案了。

穿著紅背心的男子不斷看著橋，因為他7日晚間跑到枋寮派出所，說自己2023年殺人，在八卦山區棄屍。警方經過8天搜索，最後在139線道發現遺體，但已經變成一具白骨。

廣告 廣告

南投地檢署主任檢察官賴政安：「經訊問後 ，認為其等所犯為最新本刑5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡滅證勾串之虞，已於昨日向法院聲請羈押獲准。」

根據了解，被殺害的劉姓婦人57歲，是南投人，有在放貸借錢，於是親戚24歲的陳姓男子就介紹自己的朋友22歲的蔡姓男子來幫他討債。但2名男子疑似黑吃黑，私吞討來的本票，被劉女發現多次談判都沒結果，2年前雙方發生爭執。2男一氣之下竟然掐死劉女，載著她的遺體沿著139亂開，最後棄置在南投、彰化交界處的虹禧橋，因為之前多次颱風，遺體遭泥沙沖刷掩埋，警方多次搜尋還是一無所獲。

不過這座橋卻被彰化人稱為「死亡之橋」，18年前的12月，民眾經過伍豐橋，發現一名女子倒臥在橋下，經過調查是一名17歲少女，她與男友爭執後，兩人相約殉情，結果男友突然打消念頭自己離開，少女傷重不治，男友被依教唆自殺判刑5年。

24年前還有前警務替代役黃姓男子，用假警車、玩具手槍冒充警察，在芬園攔下年輕女子，把人帶到伍豐橋附近，在車上性侵她還拿走所有的錢，2起案件都和這件2年前的殺人案僅相差100公尺。不過法網恢恢，嫌犯逃了2年，還是抵不過良心自首，兩嫌都被收押。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／屏東男自首2年前殺人棄屍 警拜土地公隔天尋獲遺體

美精釀啤酒龍頭破產倒閉！負債5.2億 財務黑洞曝光

下週星座運勢出爐！處女重新整理財務規劃

