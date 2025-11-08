屏東男警偷拍女同事如廁遭法辦調地 未免職引反彈
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東縣1名男警遭爆偷拍女同事如廁，屏東縣政府警察局今天表示，7月接獲反映啟動調查，依妨害秘密及不實影像罪送辦、調地記1大過。該警未被免職，此處分在社群平台引發反彈。
臉書（Facebook）「靠北police」日前出現2則投稿表示，國境之南巡佐仗著父親官威，偷拍女警被抓包後「偷偷法辦」、放縱在分局「趴趴走」，女警都被嚇得敢怒不敢言；另有貼文指出，這種行為應免職汰除，竟然還可調分局，受害者情何以堪。
屏東縣政府警察局今天回應，今年7月接獲同仁反映，邱姓員警疑涉以手機偷拍女警上廁所等不當行為，立即啟動警紀警辦程序，由婦幼隊及督察科聯合調查，並報請屏東地檢署指揮偵辦，同時依法搜索及查扣相關證物。經調查後，邱員坦承犯行並深感悔悟，已依妨害秘密及不實影像罪嫌函送檢方偵辦。
屏東縣警局表示，對於性騷擾及侵害隱私事件採取「零容忍」態度，並召開性騷擾防治審議會認定成立，已對邱員調整服務地，並記1大過處分，同時全面清查辦公場所以確保環境安全，未發現其他不法情形。
知情人士透露，該案受害女警有2名，在單位主管同下到婦幼隊報案。邱員調地後，派出所同事皆為男性。（編輯：黃世雅）1141108
