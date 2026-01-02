屏東男趁同事入睡性侵！談好賠償卻一毛都沒付 下場慘了

男子趁女同事睡著性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





屏東一名男子阿輝（化名）受女同事小琳（化名）邀約到飯店房內飲酒聊天，卻在對方服用安眠藥入睡、失去抵抗能力時下手性侵，事後還若無其事離開現場，雖已50萬元和解，但卻沒有支付半毛錢，如今阿輝判決出爐。

根據判決書，阿輝於113年10月17日晚上9時40分許，依小琳邀約前往屏東一間飯店房內飲酒聊天，小琳後續自行服用安眠藥入睡，阿輝趁小琳無法抗拒時犯下乘機性交。小琳醒來後察覺衣著與狀況有異，報警處理，案件由警方報告後，移送地檢署偵辦並提起公訴。

阿輝在偵查及審理期間均坦承犯行，與小琳於警詢、偵查時的指述相互吻合；此外，卷內還有雙方通訊軟體對話翻拍照片、刑事警察局鑑定書與採驗紀錄等資料可供佐證。判決也點出，小琳事後為了降低懷孕風險，曾自行購買避孕藥，相關交易明細也被列入證據，法院因此認定本案事證明確，阿輝犯行成立。

量刑部分，法院指出，阿輝與小琳原為同事、朋友關係，卻利用對方服藥入睡、無力抗拒之際犯案，侵害性自主並造成身心傷害，依法論處刑責；雖然兩人在114年6月2日曾調解，約定自當月起分50期、每月20日前各給付1萬元賠償，但直到114年11月26日辯論終結前仍未支付分毫，未能實際填補損害，難以作為從輕理由。

法院並參酌其先前公共危險案件前科等情狀，最終依刑法第225條第1項乘機性交罪，判處有期徒刑3年4月，因宣告刑逾2年，不符緩刑要件。

