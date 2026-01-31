屏東男遭滑落怪手砸死！癌妻、3子女生活陷困境 縣府開專戶救助

社會中心／陳韋劭報導

孫姓男子騎車上班途中被拖車上滑落的怪手砸死。（圖／翻攝畫面）

屏東縣萬巒鄉28日發生死亡車禍，孫姓男騎士（43歲）上班途中被拖車上滑落的怪手砸死。據了解，孫男家庭為低收入戶，罹癌的妻子和3名未成年子女全靠他一人在酒廠工作養家，事故發生後孫家頓失依靠，屏東縣府已開設救助金專戶接受外界援助。

警方指出，28日上午7時許，劉姓男子（28歲）載運怪手準備上山工作時，疑因怪手沒綁牢，轉彎時翻落路面，對向孫姓男騎士來不及閃當場被砸中，孫姓騎士的妻子聞訊立即趕到現場，但丈夫已經被送往醫院，孫男經送醫搶救最終仍不治，妻子聽聞噩耗當場崩潰痛哭。

據了解，孫男和妻子育有3名未成年子女，分別為高一、小六和小一，孫男的妻子因罹患血癌無法工作，家中經濟全靠在海尼根酒廠上班的孫男支撐，孫男因車禍亡故，全家頓失依靠，生活陷入困境。

孫男為低收入戶且是家中經濟支柱，留有3名年幼子女，社會處啟動社工關懷訪視。（圖／縣府提供）

屏東縣社會處指出，孫男家庭為低收入戶，接獲通報後已啟動社工主動關懷訪視，案家現在不斷接到捐款電話，擔心個資外洩及影響福利資格，已委由縣府接受外界主動捐款，並同意受縣府社會救助金管理委員會監督，採「信託方式」協助管理。

社會處表示，救助金專戶自115年1月30日起至2月28日止，新增指定用途「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案，若民眾欲主動捐款，可採臨櫃匯款或線上捐款，後續縣府將由社會救助金管理委員會監督並視捐款情形採信託方式協助案家。

屏東縣社會救助金專戶「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案捐款方式：

（一） 臨櫃匯款：

銀行：臺灣銀行屏東分行

帳號：017000000000

戶名：屏東縣縣庫存款戶

請於備註(附言)註明「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」並將匯款單拍照後以電子郵件寄至a002151@oa.pthg.gov.tw，並註明需開立捐款收據的抬頭人、連絡電話及住址，屏東縣政府將於收到匯款資訊後，開立收據寄予捐款人(單位)收執。

（二） 線上捐款：請點選「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案頁面即可操作，收據開立資訊可線上登錄，捐款網址：https://reurl.cc/qKe6zp

本次指定捐款如有相關諮詢事宜亦可聯絡本府社會處社會救助科08-7320415分機5392、5373、5335、5408。

