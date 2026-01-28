屏東男遭5噸重怪手砸中不治 大貨車駕駛自責：沒綁好

【緯來新聞網】屏東縣萬巒鄉成德村今（28日）上午發生一起死亡車禍，28歲劉男駕駛大貨車，載運怪手、山貓，行經信敏路段彎道時，車上的5噸重怪手突然倒下，砸中騎機車要去上班的43歲孫男。警方獲報後到場，孫男因傷勢嚴重，經搶救仍宣告不治。

屏東縣萬巒鄉成德村發生死亡車禍。（圖／警方提供）

警方初步調查，劉男當時開大貨車要前往成德進行道路工程，怎料在經過路段過彎時，為了閃樹車身晃了一下，導致車上載運的怪手掉落，向左側傾倒，剛好孫男騎機車經過，反應不及被砸中，雖經緊急送醫搶救，但最後仍回天乏術。



據了解，死者孫男生活單純，在內埔鄉一間公司上班，擔任一般職員。妻子接獲噩耗後趕到現場，得知丈夫救不回來，情緒崩潰痛哭。肇事劉男自責哽咽，坦承沒綁好怪手，當下車速不快，但過彎有看到一棵樹，因此閃了一下，「不知道是不是那一下」，造成悲劇發生，訊後將被依過失致死罪送辦。



假如載運貨物沒按規定綑紮，可依《道路交通管理處罰條例》，汽車裝載貨物不穩、脫落致危險者，開罰3000元至18000元，若致人於死亡，將吊銷駕駛執照。警方表示，雙方酒測均為零，詳細肇事原因仍有待釐清。

