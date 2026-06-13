屏東男騎單車疑被撞墜溝亡！ 來義鄉清潔隊長涉開賓士肇逃送辦

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〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣來義鄉公所清潔隊長曹姓女子，11日深夜開賓士車經過萬巒鄉新榮路時，疑似將騎單車的50多歲吳姓男子撞落水溝，但曹女未報警就離去，警方昨天循線找到曹女時，曹女坦承「有撞到腳踏車」，但下車卻未看到人，警方訊後將曹女依肇事逃逸致死罪函送，吳男的死因則待檢方相驗。

警方昨天清晨接獲村長報案，指新榮路的水溝內有男子落水多時，顯然沒有生命跡象，警方調閱周邊路口監視器發現，這起事故發生在前天深夜11時，1名女子開著轎車經過時撞上單車騎士，但沒有報警就肇事逃逸離去。

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警方循線找到在來義鄉公所擔任清潔隊長的曹姓女子，曹女應訊時坦承有撞到單車，但下車卻未見人，又因為單車被曹女的汽車壓著往前卡在車下，因此下車將單車拉出來後再開走，警方研判騎士疑似因此摔入水溝，直到12日清晨才被村長發現報案，而曹女當下沒有報警、施救，屬肇事後逃逸。

警方找到曹女時，其酒測為零，毒品快篩陰性，曹女在來義鄉公所服務約20年，出勤狀況並無特別重大異常，事件傳出已在鄉內引起軒然大波。

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