屏東男騎士喪生留三名年幼子女待援 縣府成立救助金專戶

▲屏東縣府社工主動關懷訪視孫姓脆弱家庭。

一名孫姓男騎士因一場猝不及防的車禍喪生，留下三名需要照顧的年幼子女；屏東縣府成立救助金專戶，全力協助案家渡難關。

屏東縣府社會處指出，萬巒鄉於一月二十八日發生一起奪命車禍，一輛載運怪手的大貨車轉彎時，車上怪手失去平衡，當場翻落到路面，壓到對向的四十三歲孫姓男騎士，騎士傷勢過重搶救後仍宣告不治。

社會處接獲通報後啟動社工主動關懷訪視，孫男為低收入戶，同時也是家中主要經濟支柱者，家有三名年幼兒少需要照顧，開案指派社工員協助案家渡難關。

縣社會處後續提供急難慰問、南山人壽微型保險死亡給付、協助家屬喪葬、心理支持關懷及未成年子女後續生活照顧等服務。

社會處說，由於案家不斷接到捐款電話，案家也擔心個資外洩及影響福利資格，希望委託縣府接受外界主動捐款，並同意受縣府社會救助金管理委員會監督，並採「信託方式」協助管理。

社會處表示，屏東縣社會救助金專戶自即日起至二月二十八日止，新增指定用途「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案，捐款銀行為臺灣銀行屏東分行、帳號017000000000、戶名為屏東縣縣庫存款戶。

若民眾欲主動捐款，可採臨櫃匯款或線上捐款，後續縣府將由社會救助金管理委員會監督並視捐款情形採信託方式協助案家；詳情可電洽屏東縣府社會處社會救助科。