屏東九如鄉菜市場，大腸包小腸攤位前上演驚悚一幕！26歲林姓男子遭自家寵物蟒蛇突襲，勒住脖子導致兩度跌倒撞傷後腦，熱心攤商與消防隊員合力制服逃竄蟒蛇，所幸男子意識清醒，送醫後生命徵象穩定。據目擊者透露，男子之前就曾被蛇咬過，這次「大蛇包小脖」的離奇事件，再次提醒飼養危險寵物需謹慎，了解其本能行為可能帶來的風險！

屏東男「大蛇包小脖」蟒蛇突纏主人脖 兩度倒地撞頭濺血。(圖／TVBS)

一場驚悚蛇勒脖事件在屏東九如鄉東寧路菜市場，大腸包小腸攤位前上演，一名26歲林姓男子帶著超過1公尺長的蟒蛇出遊，卻遭到自家寵物蛇突襲，勒住脖子並導致兩度跌倒撞傷後腦。現場熱心攤商以長棍試圖制服逃竄的蛇，最後由雞蛋糕攤老闆解救男子，並由全副武裝的消防隊員成功收服這條蟒蛇。所幸林姓男子雖然頭部撕裂傷，但意識清醒，送醫後生命徵象穩定。

蟒蛇突襲主人 纏脖致頭撞地傷。(圖／TVBS)

事發地點位於屏東九如鄉東寧路菜市場前的大腸包小腸攤位，當時這條體型驚人的蟒蛇突然受到驚嚇，開始四處逃竄。現場有兩名熱心攤商拿著長棍嘗試將蛇趕進網子，但未能成功，蛇隨後鑽進攤位後方。此時，現場發現一名全身黑衣的男子側躺在地上，頭部流血但仍能滑動手機，而他正是蟒蛇的主人。

目擊的雞蛋糕攤老闆表示，這條蟒蛇長度超過1公尺，粗度甚至單手無法握住。在男子第二次倒下後，這位老闆立即幫忙將纏繞在男子脖子上的蛇解開。解開後的蟒蛇相當激動，最終需要全副武裝的消防隊員才能將牠制服並裝入籠中。

全副武裝的消防隊員才能將牠制服並裝入籠中。(圖／TVBS)

根據爬蟲類玩家柯先生的判斷，這條蛇應該是緬甸蟒或球蟒，長度約1公尺左右。而據目擊的雞蛋糕攤老闆透露，這名男子之前就曾被蛇咬過。這次事件中，26歲的林姓男子被蛇勒住脖子，造成兩度跌倒並撞傷後腦杓，導致頭部撕裂傷，所幸意識清楚，送醫後生命徵象穩定。

這起「大蛇包小脖」的離奇事件讓在場目擊者感到驚恐不已。據了解，男子常將蟒蛇掛在脖子上出門遛蛇，沒想到這次出意外，變得難以控制。這起事件提醒大家，飼養危險寵物需謹慎，並應了解其本能行為可能帶來的風險。

