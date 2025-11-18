屏東登革熱群聚「7天零新增」疾管署副署長南下視察防疫

疾管署副署長林明誠今（18）日南下視察屏東縣萬丹鄉登革熱群聚疫情，並拜會屏東縣副縣長黃國榮，雙方就防疫策略交換意見。目前屏東萬丹鄉群聚累計3例確診個案，近7日已無新增病例，預計將持續監測至12月8日。

疾管署副署長林明誠今（18）日南下視察屏東縣萬丹鄉登革熱群聚疫情。（圖／疾管署）

林明誠表示，目前為萬丹鄉本土登革熱疫情控制的關鍵期，需密切觀察疫情變化。他肯定屏東縣政府在得知高雄市確診病例曾有元泰街市場活動史後，迅速採取一系列防疫措施，包括安排市場周邊及個案活動地區擴大範圍強制清除孳生源、緊急噴藥撲殺病媒蚊、加強當地攤商健康監測與擴大採檢，並請周邊醫療院所加強疑似個案通報。

根據疾管署統計，今（2025）年截至11月17日，全台累計29例本土登革熱確診病例，分布於高雄市14例、桃園市7例、台南市3例、屏東縣2例、宜蘭縣、台北市及新北市各1例，無重症及死亡病例。另有231例境外移入病例，為近6年同期第三高，主要來自東南亞國家，以印尼61例最多，其次為越南58例、菲律賓31例及泰國24例。

林副署長提醒，目前南部氣候條件仍適合病媒蚊生長，登革熱的流行與居家內外環境狀況息息相關。他呼籲民眾務必落實積水容器「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外、工作場域等地的孳生源，並配合政府防治工作，以降低病媒蚊密度。

「只要環境中沒有孳生源，就不會有登革熱。」林副署長強調，民眾進行戶外活動時，應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。

疾管署也提醒，若民眾出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，應儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史。醫師則應適時使用NS1快速診斷試劑進行檢測。

登革熱病患居家期間仍須留意防蚊，並特別注意是否出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等登革熱重症警示徵象，以便及時獲得適當的臨床處置，降低重症及死亡風險。

