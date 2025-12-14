屏東發生醉漢持刀闖進校園追逐高中生 法院裁定收押

曾姓醉漢涉持刀闖進校園追逐高中生，法院裁定收押。



屏東縣發生兩名高中生突遇一名醉漢持美工刀追逐，驚嚇躲進國小校園求救；該名曾姓男子涉殺人未遂、恐嚇等罪嫌，經屏東地院裁定羈押。

據了解，十三日中午十二時許，一名男高中生與女同學坐在仁愛國小人行道長椅上，等待與其他同學會合一起去看電影，突然有一名男子騎自行車靠近，兩人察覺異樣準備離開；該男卻突然掏出利刃，刀刃向下反手持握，接著開始追逐兩人。

最後兩名高中生分往不同方向逃跑，其中，男高中生跑進仁愛國小保健室求救，校護同時把六名國小學童拉進保健室反鎖，警方在三分鐘內抵達並將這名持刀醉漢制伏，所幸無人受傷；全案警方訊後，依殺人未遂、恐嚇等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

屏東警分局表示，四十五歲的曾男持刀恐嚇滋擾民眾，行為已嚴重影響公眾及校園週邊安全，蒐集相關事證、調閱監視器並查扣犯案工具，評估有再犯及危害公眾之虞，建請檢察官向法院聲請羈押獲准。

屏東警分局強調，將持續加強與各級學校聯繫通報機制，提升校園週邊巡邏密度，並針對上下學及大型活動時段強化警力部署，全力守護學童與民眾安全。