屏東白鷺部落古道祭 延續族人遷徙記憶

（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）屏東白鷺部落古道祭，透過修護古道、農路與獻祭祈福儀式，祈求祖靈賜予豐收，也延續族人遷徙歷史記憶。今天最終日的福糕獻祭中，婦女依傳統頭頂福糕送餐給辛勤工作男子，展現部落凝聚力。

屏東縣來義鄉排灣族白鷺部落（Payljus）4至6日舉行古道祭（masa’e），首日進行告知巨石始祖儀式，並花2天修整舊部落主要道路，及舊部落到南和村間農用道路。最終日在曾華德農園舉行過火與福糕獻祭，並分享禮酒與共食佳餚。

熟習部落傳統的屏東縣來義鄉民代表會副主席陳文山告訴中央社記者，古道祭修整通往舊部落農路，目的在於將祖靈祝福引導至現在的部落，祈求獵物與農作皆能豐收。白鷺部落特別之處，在於不只修古道，也舉行祈福儀式；靈媒與祭師會在最重要的獻祭前3天，將祭品送往古道起點獻給神石，來由自族人代代相傳的故事。

古道祭重點祭儀福糕獻祭近午時登場，傳統領袖家族女子頭頂裝有福糕祭盤，儀式性走一小段路，象徵送餐給辛勤工作男子；再由靈媒執行獻祭祈福儀式，並將福糕分享給四面八方土地神靈，族人才開始禮酒分享和佳餚共食。

屏東縣來義鄉白鷺社區發展協會表示，福糕呈水管狀，意為以水管承接土地神靈賜予福運，讓福運如水流一般降臨到部落族人身上，也反映古早時代以剖半竹管製作引水道、將水從水源地接引至部落的傳統知識與實踐。

來義鄉白鷺社區發展協會指出，古道祭以往用意在於新一年開始之際，維護部落及領域整體環境，也替輪耕開墾做前置工作；白鷺部落在1959年起搬遷至南和村，遷村後更著重與舊部落之間連結，並從偏向功能導向修路工作，轉變成富含象徵意義尋根實踐。

部落相傳，曾有一個名為「Vuluvulung」的巨石始祖，帶領白鷺族人四處遷徙，到了第4次遷徙途中，巨石始祖再也走不動，便停留該處並囑咐族人，每年要到祂所在之地獻上餐食酒水，獻祭後再開始部落修路工作。族人經歷第8次遷徙到現址，仍代代遵循祖訓，每年回到巨石始祖之地獻上祭品。（編輯：黃世雅）1141206