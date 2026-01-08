南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東報導

屏東縣內埔鄉一棟上百戶的住宅大樓，8號凌晨五點多發生火警，造成一名女子意識模糊，另外有三人嗆傷，有住戶表示，當下疑似有聽到吵架聲，不過，警方說，初步了解，沒有人吵架，也沒有發現可疑人士進出，詳細起火原因仍有待釐清。

屏東百戶住宅大樓凌晨火警 1女意識模糊.3人嗆傷

上百名住戶的大樓發生火警，住戶緊急逃生，其中一人意識模糊。（圖／民眾提供）

住戶聽到廣播，紛紛從建築物逃出來，人員也緊急從花圃裡拿出水管，試圖要灑水滅火，因為此時大樓發生火警，警消接獲消息趕緊到現場救援。事發當下，時間是凌晨五點多，天還暗暗的，民眾陸續撤到大樓外馬路邊等待，事發就在屏東內埔這一棟大樓，只見二樓外牆磁磚和窗戶，都已經被燒得焦黑。住戶：「其實也不確定到底是怎麼發生火災，其他住戶就說有聽到裡面在吵架。」住戶：「聽到管理員說大樓失火趕緊跑出來，我們跑出來那個樓梯都煙霧很多啊，都嗆到了那時候還有火。」

消防人員到場救人，從起火戶救出意識模糊女子，另外三人嗆傷。（圖／翻攝畫面）消防人員在起火戶救出43歲的女子，意識模糊，有輕微生命徵象，趕緊送醫救治，另外也有三個人輕微嗆傷。屏東消防龍泉分隊分隊長鄞金良：「到達現場後搶救人員立即佈線搶救，並逐層搜索疏散民眾。」大樓人員：「消防隊去拉出來的時候是在浴室在浴室，就是這樣而已，實際狀況那個當下她媽媽在叫她女兒嘛，她女兒躲在浴室嘛。」起火戶是一對母女居住，是女兒的房間起火，警方初步詢問，沒有人吵架，也沒有發現可疑人士進出，整起火警總共疏散43人，火勢順利在6點21分撲滅，詳細起火原因目前還要釐清。

原文出處：屏東百戶住宅大樓凌晨火警 1女意識模糊.3人嗆傷

