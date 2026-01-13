（圖／本報系資料照）

在台北市長蔣萬安登高一呼之下，國中小學免費營養午餐政策成為全台各縣市長參選人口徑一致的政見，然而全台人均GDP倒數第二的屏東縣卻遲不跟進，屏東人不是次等公民，但社福等福利總是差人一截。

國中小學生免費營養午餐是最基本的社會福利政策，是政府將資源直接投資在成長中的每一位學童身上，不但看得到，還吃得到，且每人每餐45至53元，預算也並不算高，以高標53元、一年200天上課時間計算，全屏東國中小學童約5萬人，一年預算不過5.3億元，僅佔屏縣府年度總預算1個百分點。

尤其，屏東縣面臨嚴重的少子化與人口老化問題，人口長期處於負成長，2014年屏東縣還有84.7萬人，近十年以每年5至7千人流失，至2025年底跌破78.3萬人，而65歲以上人口比例達 21.77％。，社福政策還遠低於鄰近的高雄市，如何能應對屏東人口流失困境？

屏東的孩子其實表現不差，像是體育競賽項目，屏東可說是運動大縣。然而我為了屏東的學子到外縣市比賽而親自出席加油打氣，卻總是看到屏東的小孩比同齡的其他縣市孩童矮一截，這明顯與孩子平時的飲食營養有關，這是讓屏東人無言以對的現實。

其實這不難理解。屏東縣許多人都是北漂工作，隔代教養情況十分普遍，家庭功能不彰，照顧孩子三餐有困難者不在少數，小孩早上餓著肚子出門上課，中午沒錢吃午餐繼續餓著，直到晚上返家才能找點吃的。

「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，這是台灣人都有的共識，但屏東人坐擁農業生產大縣，各種優良農產品均出自本地，至今只能聽政治人物喊著這句口號，從不思考如何改變現狀。

我們不敢妄言，一頓免費營養午餐可以解決屏東人口不斷流失的問題，但站在孩子健康營養的角度，至少在學校的這一餐，可由政府資源投入，讓屏東的孩子每天能有一頓營養豐富而均衡的餐食，這應該是有志造福鄉梓者都應大力推廣的政策。

更何況，屏東作為台灣尾，長期欠缺中央關愛的眼神，給孩子提供一頓營養午餐，在社福門檻上給予出發點的平等，這一點點的FAVOR又有什麼好爭論的？

早在2008年閣揆劉兆玄就提出要全國國中小學童免費營養午餐的政策，且當時他所提出的預算規劃是中央負擔7成、地方出3成，然而卻遭民進黨地方首長聯合抵制，政策美意流產。如今看到包括民進黨人在內的各參選人爭相表態支持此案，昨非今是令人感觸良多，我們是處在平行時空嗎？（作者為立法委員）