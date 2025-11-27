屏東盃全國田徑賽 永信國小男生八百公尺接力奪冠

永信國小田徑隊在屏東盃全國中小學田徑賽中，獲得國小男生組八百公尺接力第一名，與校長吳博明（右一）合影。（永信國小提供）

記者汪惠松／永康報導

永康區永信國小田徑團隊積極勤練體能、技術、速度，參加一一四年屏東盃全國中小學田徑錦標賽，表現亮眼，獲得國小男生八百公尺接力第一名、四百公尺接力第四，女生組四百公尺接力第五名、八百公尺接力第第七名，展現永信學子在速度與協作上的深厚實力。

永信國小田徑隊在一一四學年度起已累積多場出色表現，包括台中盃全國中小學田徑賽男子組四百公尺接力季軍、台北市秋季全國田徑賽男子組四百公尺接力季軍。接連站上全國競技舞台，顯示選手們在訓練中付出的汗水已逐步化為穩定進步與亮眼成績。

校長吳博明表示，此次田徑接力能在全國賽場上屢創佳績，除歸功於選手們在日常訓練中的專注與毅力，教練團的悉心指導也扮演關鍵角色。從基礎體能、短距離速度訓練到接棒節奏調整，教練們都以高度專業與耐心陪伴孩子成長。更重要的是，選手之間彼此信任，懂得在場上互相激勵，形成堅強的團隊力量。

同時亦感謝家長的支持，無論在訓練、後勤或比賽行程安排上，都讓孩子能無後顧之憂地投入運動。此次屏東盃的亮眼表現，不僅提升選手們的自信心，也讓更多同學看見田徑運動的魅力，為校園帶來積極的榜樣力量。

永信國小期盼選手們持續保持熱情，未來能在更多全國賽事中再次展現實力，續寫屬於永信田徑團隊的榮耀篇章。