屏東看海美術館訪客數創新高 今年落山風藝術季二十日登場

▲屏東縣府邀請全國旅客在冬季走入車城海口港，感受落山風與藝術交織的魅力。

今年落山風藝術季將於二十日揭幕，邀集國內外十六組藝術團隊打造三大展區，預期將為恆春半島再創冬季旅遊新熱潮。

屏東「看海美術館」人氣持續攀升！根據交通部觀光署統計，今年截至十月，觀光人數已達四十九萬四千八百人次，全年將突破五十萬人次，不僅超越去年整年四十二萬四千三百五十人次，更創下歷年新高！

屏東縣府傳播暨國際事務表示，近年看海美術館已成為遊客到訪國境之南不可錯過的景點之一！不僅展現春節與暑假期間的強大高人氣，更吸引日本鹿兒島縣知事鹽田康一、日本相撲力士、澳洲猛男消防員、韓國主流旅遊媒體與越南旅行業者等團隊到訪，成功提升屏東國際能見度。

傳播處說，今年看海美術館推出多檔藝術展覽，「一年四季，場場都精彩」！而年度壓軸的二０二五落山風藝術季將於二十日展出，邀請全國旅客在冬季走入車城海口港，感受落山風與藝術交織的魅力。

今年落山風藝術季以「看!海口Hey,Haikou!」為主題，邀請來自墨西哥、美國、法國、日本、臺灣等十六組藝術家，在沙灘、港灣、村落三大展區創作十九件地景裝置及一檔看海美術館特展。

其中，前衛纖維藝術家劉棟以數千片布料，透過層層堆疊，打造立體光影纖維藝術展，還有可愛擬人化犬、貓作品外，重頭大戲「海口狂想曲」，將於明年一月三日在海口沙灘盛大開演，期待透過多元創作與演出，打造跨文化、多層次的藝術饗宴。

縣府表示，落山風藝術季自一一一年舉辦至今，已成為南臺灣旅遊新亮點，展現十足人氣，隨著冬季來臨，邀請民眾安排假期，走訪屏東車城，享受悠閒的藝術時光。