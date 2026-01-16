屏東砸1億打造24條路線 騎進濕地秘境探訪部落、漁村

想騎單車深度玩屏東嗎？屏東縣政府升級自行車路網，重新盤點後規劃出10條長程經典主線與14條潛力路線，向中央爭取到1億900萬元經費，要打造單車友善城市，讓遊客騎單車追海景、探部落、尋訪老糖廠記憶。

「橙線延伸潮州段」全長25.7公里，會經過萬金綠色隧道。（圖／屏東縣府提供）

縣府工務處表示，屏東從105年起就陸續建了10條特色單車路線，去年完成的萬倉街廊道改造更是大受好評。原本陰暗的橋下空間，經過鋪面翻新、種樹綠化、裝上燈光，還加入「貓洞」在地元素，搖身一變成為明亮舒適的單車通廊。最近這裡還辦起「屏・花漾市集」、「NEKO MARKET」等特色市集，夜市周邊越來越熱鬧，成了屏東新打卡點。

「菸糖延伸棕線」，這條路沿著老糖鐵軌道延伸，圖為高屏舊鐵橋。（圖／屏東縣府提供）

工務處指出，這次向中央爭取的6條優先路線各有特色。其中最吸睛的「紅線單車國道」全長46.4公里，從九如鄉一路往南騎到林邊大鵬灣，整條路線都在南二高橋下，完全不用擔心烈日曝曬或突然下雨，總經費3000萬元。目前這條紅線和「棕線菸糖延伸」已獲中央點頭補助共4224萬元，其他路線也正在積極爭取中。

喜歡懷舊風的人別錯過「菸糖延伸棕線」，這條路沿著老糖鐵軌道延伸，串起屏東菸廠、縣民公園，還能一路騎到屏科大和六堆客家文化園區，重溫產業文化記憶，總經費1800萬元。想看海的話，「黃線海岸藍帶」會帶你騎過東港、林邊、佳冬到枋寮的海岸堤防，漁村風光和海景一次收進眼底，總經費2300萬元。

「紅線單車國道」全長46.4公里，從九如鄉一路往南騎到林邊大鵬灣，整條路線都在南二高橋下，完全不用擔心烈日曝曬。（圖／屏東縣府提供）

愛親近自然的單車族有福了！「溯源萬年溪紅支1」沿著萬年溪往上游騎，會經過濕地群和農業科技園區，邊騎邊認識水環境生態，總經費1300萬元。「橙線延伸潮州段」全長25.7公里，從高屏溪出發沿台88線橋下騎到潮州，還能順遊林後四林平地森林園區和二峰圳，總經費1500萬元。

最有原鄉味的是「綠支二泰武鄉」路線，連接萬金社區、佳平部落和舊泰武部落，18公里的山林路程中，大武山壯麗景觀和部落文化會讓你騎得特別有感覺，總經費1000萬元。縣府表示，未來這些路網完工後，不只能克服屏東南北狹長的地形問題，更要結合生態、文化和觀光，讓遊客用最慢的速度，看見最不一樣的屏東風景。

