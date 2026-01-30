屏東社區共生成果分享 萬丹87歲阿嬤教做紅龜粿

萬丹鄉社中社區理事長吳睿朋與阿嬤洪文說明社區特色。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕面對人口高齡老化，讓長輩在熟悉環境安心生活，結合在地特色的共生社區愈來愈重要，屏東縣政府昨天在屏東青年中心舉辦共生社區行動成果分享，萬丹鄉社中社區87歲阿嬤還教導如何做紅龜粿，讓社中記憶永續流傳。

這次成果展集結縣內10個參與共生行動計畫的社區，展覽自即日起至2月24日，每日上午9時至下午5時開放參觀(除夕至初三休館)，透過影像紀錄、文字敘事與實體成果展示，分享各社區如何逐步累積信任、凝聚情感，展覽中的每一個作品、每一則故事，都蘊含居民的用心與投入，不僅展現社區的韌性，也反映屏東土地上深厚而動人的人情溫度。

例如，萬丹鄉社中社區內有位高齡90歲奶奶，緩緩道出童年時，每年11月15日神明生日，她的爸爸都會灌香腸，她很懷念，也很想爸爸；劇團老師將這段故事融入劇碼，讓珍貴記憶得以溫暖延續。87歲的阿嬤洪文則教導社區民眾如何做紅龜粿，傳承古早的記憶。

縣府指出，本次展覽不僅是計畫成果的呈現，更是一場關於陪伴、關懷與共同生活的分享；希望民眾透過參觀，感受到社區在日常生活中展現的韌性與創新能量，也讓「共生」不再只是政策名詞，而是真實發生在巷弄、家庭與居民日常中的溫暖行動。

社區的特色布置成大富翁模式，大家一目了然。(記者葉永騫攝)

各社區展現自己的特色，大家相互觀摩。(記者葉永騫攝)

