屏東社宅增353戶 預計2028年竣工

國家住都中心18日在屏東市舉辦「永城好室」及「鶴聲好室」社會住宅動土典禮，兩案共可提供353戶，內政部常務次長吳堂安（左六）、屏東縣長周春米（左七）等人共同出席。（羅琦文攝）

國家住都中心18日在屏東市舉辦永城好室及鶴聲好室社會住宅動土典禮，2建案合計提供353戶居住單元，總工程經費19億4110萬元，由中央全額投資興建。國家住都中心表示，2處社宅皆有豐富的生活及文教機能，且車行10分鐘內可抵達台鐵屏東站，亦鄰近規畫中的屏東高鐵特定區，區位條件優良，預計2028年竣工。

動土典禮由內政部常務次長吳堂安、屏東縣長周春米、副縣長黃國榮、立法委員鍾佳濱、蘇清泉、國家住都中心董事長花敬群及多位議員一同蒞臨，祈求工程順利進行。

住都中心說明，永城好室位於勝利路、成功路及忠孝路街廓內，鄰近勝利國小、勝利星村、中山黃昏市場、屏東縣政府、屏東公園及縣立體育館。將興建地上12層、地下2層共187戶，並規畫設置托嬰中心，支持青年育兒安心成家。

鶴聲好室位於武昌街武立公園對面的大武營區舊址，鄰近屏東榮總醫院、鶴聲國小、鶴聲國中及復興圖書館。將興建地上9層、地下2層共166戶，附設身障日照中心小作所及社區居住空間，營造友善共融家園。2處社宅基地地面層皆採開放性設計，打造社宅住戶及鄰里居民交流休憩的共享空間。

住都中心指出，截至目前在屏東縣興辦5處、共1130戶社會住宅，包含興建中的屏東市瑞屏安居、潮州鎮光春好室，昨日動土的永城好室和鶴聲好室，已決標待開工的恆春鎮恆春好室，另有已啟用入住的屏東市台糖椰林學苑。瑞屏安居明年可以完工；2027年光春好室、2028年恆春好室與永城好室、鶴聲好室完工，連續3年不斷有新的社宅服務屏東鄉親。