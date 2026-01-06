屏東社福補助即起線上申請 中央加碼13個月照顧弱勢

縣長周春米感謝各界善心人士及單位。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府今天(6日)在縣府大禮堂舉辦「115年春節送暖歲末關懷」活動，由縣長周春米頒發感謝狀予今年捐助的各界善心人士及單位，今年共攜手67個民間慈善團體，於春節前夕關懷全縣7545戶低收入家庭，共募集現金紅包754萬元、等值生活物資377萬元，並結合農糧署提供約84公噸糧食，將愛心送進屏東33鄉鎮市每一個需要的角落。

縣長周春米表示，屏東縣春節送暖活動已持續推動14年，今年在67個民間單位齊心投入下，整合超過千萬元的現金與物資資源，並搭配農糧署穩定糧源，確保於農曆年前送達全縣低收入戶家庭，讓大家在歲末寒冬中感受到社會的支持與祝福。

周春米同時宣布，自即日起屏東縣正式開辦多項社會福利補助線上申請服務，包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助及中低收入老人生活津貼，民眾可透過網路完成申辦，讓社福申請可以更親民、更便利，行政院為擴大照顧弱勢政策，推動為期13個月的「關懷弱勢加發生活補助」措施。凡具低收入戶資格者，每人每月可加發1000元；中低收入戶每人每月加發750元；領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒少緊急生活扶助及特殊境遇家庭補助者，每人每月加發500元。符合資格者無須另行申請，115年1月份的加發補助將於1月下旬主動撥入郵局帳戶，存摺備註「行政院發」，後續款項原則上於每月10日前入帳。

縣長周春米感謝今年捐助的各界善心人士及單位。(記者葉永騫攝)

