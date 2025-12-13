屏東社造成果展登場，社區與青年共創光芒。（屏東縣政府文化處提供）

記者毛莉／屏東報導

2025屏東縣社造成果展13日在勝利星村星星廣場熱鬧登場，現場聚集43個攤位，社區以及青年、新住民用多元方式展現成果，讓民眾透過手作體驗、飲食文化、展覽及表演，探索屏東豐富的風土人文。

該活動頒發「最佳青銀共創獎」、「最佳新住民社造獎」及「最佳光彩驚艷獎」，鼓勵社區團體及青年持續發揮社造精神，共同打造友善、韌性城市。

文化處指出，今年成果展以「找到自己的光」為主題，由23個社區、17位青年與新住民，以及3個公所帶領的社造點共同參與。潮州鎮公所連續兩年透過公民審議落實居民參與公共政策，帶動老街活化與觀光產業；內埔鄉公所以社區遊程帶領更多人認識在地；林邊鄉公所則著重生態教育，營造環境永續。

文化處表示，現場展演成果多元，琅嶠半農半藝發展協會以恆春半島的植物染手工藝融合社區特色；林邊水利社區將長者的生命故事以藝術創作呈現；枋寮東海社區結合社區古厝、生活故事化為戲劇演出；佳冬鄉塭豐社區串聯社群組織及青年共同打造「來塭叨節-漁夫生活祭」，呈現跨域合作共創成果。

文化處指出，10位青年運用新媒體、設計思考，帶動社區創意，例如九如鄉張哲維將泰國蝦產業鏈融入國中小教案，讓學生認識社區產業文化；李星昀帶領社區長者以影像記錄呈現社區人文樣貌；邱翊凱、陳致廷、邱文瑞蒐集社區老照片，重新發掘在地故事記憶，實踐青銀共創、世代傳承的願景。

除了靜態成果展示，還有社區媽媽活力十足表演，客家樂舞、原住民古謠演唱等，現場氣氛熱鬧。