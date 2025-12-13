屏東社造成果展 登場

屏東縣政府文化處長吳明榮（後排中）頒獎鼓勵社區團體及青年，發揮社造精神。（記者毛莉攝）

屏東縣社造成果展昨（十三）日在勝利星村廣場熱鬧登場，現場聚集四十三個攤位，社區以及青年、新住民用多元方式展現成果，讓民眾透過手作體驗、飲食文化、展覽及表演，探索屏東豐富的風土人文。

該活動頒發最佳青銀共創獎、最佳新住民社造獎及最佳光彩驚艷獎，鼓勵社區團體及青年持續發揮社造精神，共同打造友善、韌性城市。

文化處表示，今年成果展以「找到自己的光」為主題，由二十三個社區、十七位青年與新住民，以及三個公所帶領的社造點共同參與。潮州鎮公所連續兩年透過公民審議落實居民參與公共政策，帶動老街活化與觀光產業；內埔鄉公所以社區遊程帶領更多人認識在地；林邊鄉公所則著重生態教育，營造環境永續。

文化處指出，現場展演成果多元，琅嶠半農半藝發展協會以恆春半島的植物染手工藝融合社區特色；枋寮東海社區結合古厝、生活故事化為戲劇演出。

文化處說，另有十位青年運用新媒體、設計思考，帶動社區創意，例如九如鄉張哲維將泰國蝦產業鏈融入國中小教案，讓學生認識社區產業文化；李星昀帶領社區長者以影像記錄呈現社區人文樣貌。

另外，還有社區媽媽活力十足表演，客家樂舞、原住民古謠演唱等，現場氣氛熱鬧。