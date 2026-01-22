屏東科大得獎「香草咖啡」 全國大專校院校長讚不絕口

屏東科大在水保地芒果樹下種出香草咖啡豆，今天獲得大專院校長好評。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學在校內靜思湖旁的「農地水土保持國際示範區」種植紅波旁、黃波旁及台灣特有種的紫葉等3品種咖啡，結合林下經濟、水土保持及智慧澆灌系統，連續兩年在國際茶咖啡品鑑大會(ITCE)獲獎，今天在全國大專校院校長會議提招待與會校長品嘗，贏得好評。

屏科大為了在水土保持區尋求新的經濟作物模式，試種紅波旁、黃波旁及台灣特有的紫葉等3種咖啡，2024年首度採收，製成濾掛包送ITCE評鑑，初試啼聲就獲協會的推薦獎章。

屏科大去年升級製程，還結合屏東種植的香草莢及可可豆，在紅波旁調製過程添加香草籽，沖泡時風味更佳。可可及香草適合拿鐵，特別設計義式沖煮手法的拿鐵配方豆「水保香草經典配方」，純天然香草酯風味與香草糖漿差異一品即知，獨特風味獲得評審青睞，此豆與同為紅波旁種「水保香草」咖啡豆都獲得2025年ITCE「卓越風味獎」肯定，另款黃波旁種則獲「優選良品」獎章。

全國大專院校校長會議今天於屏科大展開，教育部長鄭英耀、國科會主委吳誠文到場演講，全國超過150位公私立大專校院的校長與會，「課堂」間休息時間，成為獨特的在地「香草咖啡」大會，要喝咖啡的大學校長們絡繹不絕，聽聞這些咖啡出自校園，校長們嘖嘖稱奇，更對風味讚不絕口。

屏科大校長張金龍說，「水保香草咖啡」是水土保持系、車輛工程系、生物科技系與農園生產系等教授們跨域合作計畫產物，種植地除了原本的水土保持戶外教室功能，坡地上種有芒果樹120棵，下方約3000平方公尺地，栽種3種咖啡豆共1550棵咖啡樹，林蔭培育可增加咖啡豆的生物鹼及芳香物，增進豆身大小，培育出優良咖啡豆的同時，也減少陡坡的土壤沖蝕，改善表層養分。

農園生產系教授林汶鑫指出，跨系所合作，利用物聯網蒐集、監控和控制環境變化的影響，大數據蒐集地區環境收斂出適地的栽植參數，再配合即時監控與控制農場的灌溉系統智慧管理，打造兼顧保障農民生計與生活品質且維護生物多樣性與環境生態平衡的「三生共榮」模式。示範區並不強調增產，但未來仍會朝擴大種植區及風味優化的模式持續投入。

屏科大在水保地芒果樹下種植咖啡。(記者陳彥廷攝)

屏東科大學生沖泡香草咖啡給校長們品嘗。(記者陳彥廷攝)

屏東科大學生沖泡香草咖啡，給出席全國大專院校校長會議的校長們品嘗。(記者陳彥廷攝)

屏科大在水保地芒果樹林下經濟，種出得獎咖啡。(記者陳彥廷攝)

