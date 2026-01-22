屏東穿越舊時光 柑仔店、黑膠唱片收藏故事與溫度

（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東縣府在屏東演武場推出「屏藏心－舊時光月台」特展，以懷舊與收藏為主題，重現老街景、柑仔店、黑膠唱片等，戶外廣場設置大型經典小豬撲滿造型裝置，增添年味。

縣府今天發布新聞稿表示，此次展覽邀請收藏家李家羽與金愛娣共同參與，展出多年珍藏老物件，並規劃記憶街景、懷舊生活及收藏展示三大展區；展場中可見雜貨店、公用電話等熟悉街道意象，喚起昔日街坊日常集體記憶；另外，也重現客廳、臥房等居家場景，呈現早年家庭生活質樸樣貌。

廣告 廣告

展覽同時展出黑膠唱片、玩具公仔、復古玩具等經典收藏品；演武場戶外廣場設置大型經典小豬撲滿造型裝置，象徵「聚財、存福」美好寓意，隨著農曆新年腳步將近，也為展覽增添濃厚年節氛圍。

屏縣府文化處表示，此次藏品多半來自屏東在地收藏家李家羽，因為迷戀老物件質感而展開尋寶旅程，二十多年來，把與過去生活息息相關的老站牌、童玩、公仔與各式帶著歲月痕跡物件，一件件細心保存下來。

文化處提及，收藏不只是物件留存，更是對故事與溫度的累積，「屏藏心－舊時光月台」不僅是一場懷舊展覽，更是一段跨世代情感對話，透過一件件老物件訴說時間故事，讓不同年齡層觀眾在展場中找到屬於自己的記憶片段，展覽已經開始，將持續至3月15日止，免費參觀。（編輯：陳仁華）1150122