南部中心／洪明生、劉尹淳 屏東報導

屏東竹田鄉，4日上午11點多，一輛混凝土車在路口過彎時，疑似遇上90度大轉彎，車輛突然翻覆，載運的槽體，大量混凝土傾洩而出，一度影響台一線南下車道，警方到場指揮交通，同時協助駕駛平安脫困。只是，面對記者詢問事發原因，31歲的李姓駕駛竟辱罵不雅字眼，遭警方帶回偵辦。





屏東竹田台一線大翻車！混凝土灑滿車道全封閉

大量混凝土，傾洩而出，整整覆蓋兩個車道，一度影響台一線南下車道。（圖／民視新聞）





畫面中，一輛混凝土車正準備過彎，沒想到下一秒，車身整個往左傾斜，接著載運的槽體，連同混凝土車，90度翻覆在馬路上。目擊民眾表示，怎麼會翻這樣，我也不知道，應該是轉彎的時候，又載了很重的水泥。

事故現場持續調派兩台大型吊具，一前一後，在混凝土車綁緊繩索，把翻覆的車身吊起。（圖／民視新聞）





大量混凝土，傾洩而出，整整覆蓋兩個車道，事發地點就在屏東竹田鄉潮州路，上午11點多，31歲的李姓駕駛，開著混凝土車，準備右轉進入台一線的南下車道，疑似遇上90度大轉彎，轉彎幅度過大，整輛車翻覆，警方獲報，到場指揮交通，示意其他車輛改道，旁人也趕緊把駕駛拉出車外脫困。肇事司機同事表示，剛剛為何會翻車，應該是路不平啦，人沒有怎樣。肇事司機表示，人家翻車你還拍，（不雅字眼），拍我就是在針對我。記者回應，我們的工作就是這樣，人平安就好，你在罵我，不要這樣，我沒有針對你。

只是肇事駕駛不知是否驚魂未定，面對記者詢問事發原因，竟然三度辱罵不雅字眼，遭警方帶回偵辦。事故現場持續調派兩台大型吊具，一前一後，在混凝土車綁緊繩索，把翻覆的車身吊起。屏東縣警察局潮州分局交通小隊小隊長蘇木生表示，駕駛人自行脫困未受傷，酒測值為0。混凝土車翻覆的意外，究竟是重心不穩還是有其他原因，都有待警方進一步釐清。





原文出處：屏東竹田台一線大翻車！混凝土灑滿車道全封閉

