屏東第一個TOD案 最高地標建築外觀曝光

「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」將興建3棟地上20層、地下4層的住商大樓。（達麗建設提供）

屏東首件 TOD 開發案，「屏東火車站東側公辦都更案」今（10）日完成簽約正式啟動。全案以台鐵為主體推動，將透過都市更新權利變換，打造集商場、住宅與友善步行空間於一體的城市新地標。達麗建設預計投入 70 至 80 億元，規劃高樓住商複合量體與車站串聯動線，盼帶動人潮回流，為屏東站區帶來全新發展動能。

「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」今(10)日在內政部董建宏次長、屏東縣黃國榮副縣長及臺鐵公司鄭光遠董事長的共同見證下，舉辦簽約儀式。

鄭光遠說：「此案是屏東第一個TOD開發案，希望能成為未來的典範。」

「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」今(10)日舉辦簽約儀式。（左為達麗建設董事長謝志長，右為台鐵董事長鄭光遠）

他指出，該案有70%是屬於臺鐵的產權，所以會用都市更新裡面的權力變換的方式來進行開發，「我們會以商城為我們選配的優先方式，還會保持有200坪的公益空間來回饋給屏東縣政府。」鄭光遠預估，此案將帶給台鐵至少20億元的收益。

所謂TOD（Transit-Oriented Development），是一種以公共交通樞紐為核心，整合住宅、商業、辦公等多樣化功能，並設計行人友善空間的都市開發模式。

此案基地面積8850坪，土地權屬以臺鐵公司為主並臨接部分私有地，基地形狀方整，位於車站東側站區街廓範圍，緊鄰交通轉運站、復興路及光復路，交通便利、機能完善，為市中心精華地帶，區位件極為優越。

在此案評選中勝出的達麗建設董事長謝志長說：「得標之後，我們的設計團隊非常的用心，這個建築將來在屏東一定是最高的一個地標、是一個亮點，預計投入70到80億元。」

謝志長是南台灣出生小孩，參與過多個高雄捷運開發與公辦都更案。他認為，屏東在翻轉、也在改變當中。「我看到新的車站建築物已經完工，讓我滿震撼的，但發現卻沒什麼人。」

他感謝屏東縣政府非常的努力把整個都市計畫也做了一些改變跟突，讓我們在發揮設計上能做一個突破，未來會把車站跟商場基地做一個串連的天橋，讓人潮能夠回來，也會是到站即到家。

此案以「屏東光埕、彩韻屏動」為設計概念，另以智能、生態、樂購與文化為4大理念，興建1幢3棟地上20層、地下4層的住商大樓，其中地上1至3層規劃商場空間、第4層規劃住宅公設及綠平臺、5至20層規劃住宅單元。

謝志長說：「如果一切順利，我們很希望能夠在五年半把完成。」

