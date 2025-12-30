屏東第3消防分隊廳舍 動土

屏東縣政府正式啟動屏東市第3個消防分隊建置計畫，建國消防分隊辦公廳舍30日動土，縣長周春米（左三）表示，未來將成為屏東市西北區重要救災據點。（謝佳潾攝）

因應屏東市西北區未來的產業園區與高鐵站發展，屏東縣政府正式啟動屏東市第3個消防分隊建置計畫，分隊辦公廳舍30日動土，預計民國116年底運作，規畫15至18名人力，而屏東縣整體消防人力也將擴編至810人。

昨日由縣長周春米親自主持建國消防分隊辦公廳舍工程動土典禮，她指出，屏東市有近20萬人口，但目前僅有2個消防分隊，當中西北區鄰近高鐵特區、屏東科學園區、國際棒球場、六塊厝產業園區、屏東科技產業園區等重大建設，加上前年還發生明揚大火，足見有建置第3個消防分隊必要。

為此，屏縣府自籌1.2億元，擇定原屏縣警局技擊館旁公有地作為興建基地，面積約3006平方公尺，為地上2層新建物，一樓設消防車庫、大廳、值班室等，二樓為備勤室、職安衛諮商室、檔案室、健身房、備品室等。

周春米說，建國分隊面向寬18米的建國路，出入方便，未來的重責大任不僅是保護鄉親生命財產安全，還有整個園區的安全，任務非常重要，別具意義。

屏東消防局長李彬正指出，每年屏東分隊救護案件約8000件、屏二分隊約3000件，待建國分隊運作後，以15至18名的人力規畫、加上成立義消編組，預估可分擔3000件勤務，同時因應周邊產業園區服務需求，屆時也將配置化學消防車。

李強調，建國消防分隊將與屏東分隊、屏二分隊形成屏東市完整的消防守護網，縮短出勤時間、提升救災救護效率，全面強化城市防災體系。除此之外，經縣府支持下，銓敘部已核准擴編屏東縣消防人力至810人，在逐年補人的政策下，預計人力可在120年補滿。

屏東縣議員方一祥欣慰表示，他從107年起即向時任縣長潘孟安爭取成立屏東市第3個消防分隊，因為西北地區是未來發展的新都心，消防分隊的設立勢在必行，而今能見證建國消防分隊辦公廳舍動土，感到非常開心。鄰近居民也對此感到期待，大洲里長蘇勝文說，有消防分隊進駐，里民會安心許多。